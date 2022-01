Madre e figlio di 88 e 55 anni, sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altra. La loro storia desta grande commozione a Iglesias sia per come si è sviluppata sia per come si è drammaticamente conclusa.

Le condizioni di Annamaria Solinas e Bruno Sanna, entrambi vaccinati con doppia dose e affetti da gravi patologie, si sono aggravate sabato pomeriggio e i familiari hanno chiesto l’intervento del 118. Portati entrambi in ospedale, sono risultati positivi al Covid. La madre era al Cto di Iglesias, il figlio a Cagliari, al Santissima Trinità. La situazione è ulteriormente precipitata domenica, con la morte di Annamaria, e 12 ore dopo con quella del figlio.

“Nessuno di noi ha potuto vederli per l'ultima volta, né vestirli – racconta Anna, la moglie di Carlo, figlio maggiore dell’88enne -, giacché le norme di prevenzione anticovid sono assolutamente rigorose e non consentono neppure di portare indumenti per l'ultimo viaggio. Sappiamo che entrambi sono stati messi dentro un sacco, senza un ultimo saluto uno sguardo, tutto questo è davvero terribile”.

(Unioneonline)

I dettagli su L’Unione Sarda in edicola

© Riproduzione riservata