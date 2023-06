Si aggirava in auto, nel centro di Iglesias, con eroina, metadone e altre sostanze. Per un 25enne, fermato dagli agenti della Polizia di Stato, è scattato quindi l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’auto, nel dettaglio, occultati in alcuni vani sono stati trovati: un involucro di carta stagnola con all’interno diversi ritagli di cellophane e un pezzo di eroina del peso di 0,80 grammi, 15 boccette sigillate di metadone, una scatola di bicarbonato di sodio per uso alimentare, solitamente utilizzato per il taglio di sostanze stupefacenti, e due paia di forbici imbrattate presumibilmente di eroina. La perquisizione, estesa anche al domicilio dell’uomo, ha permesso quindi di trovare anche un bilancino di precisione.

Già convalidato l’arresto nell’udienza svoltasi questa mattina.

(Unioneonline/v.l.)

