Il diritto allo studio è supportato da importanti strumenti di sostegno agli studenti e alle famiglie, tra questi il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021/2022 e il rimborso delle spese di viaggio sostenute nell’anno scolastico 2020/2021. I due bandi redatti dal Comune di Iglesias, tuttavia, scadranno alle 11 di venerdì 30 luglio, termine massimo entro il quale sarà necessario presentare le apposite domande (i moduli e i bandi sono disponibile sul sito ufficiale del Comune di Iglesias) all’ufficio protocollo o tramite posta certificata (protocollo.comune.iglesias@pec.it).

Il servizio del trasporto scolastico è garantito prioritariamente agli studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1º grado che risiedono in località all’infuori dell’agglomerato urbano principale e per i quali sia stata presentata domanda di iscrizione alla scuola pubblica più vicina al domicilio o più facilmente raggiungibile.

I rimborsi per le spese di viaggio sono destinati agli studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1º e 2º grado che risiedono nelle frazioni o in aree non servite dal trasporto pubblico urbano o dagli scuolabus (in questo secondo caso condizione essenziale è aver presentato domanda per il servizio scuolabus per l’anno scolastico 2020/2021) e a studenti delle scuole secondarie superiori che frequentano istituti non presenti a Iglesias, compresi Conservatori di musica pubblici o privati.

“Si tratta di due importanti strumenti di sostegno che concorrono all’effettiva attuazione del diritto allo studio, assicurando la frequenza scolastica degli alunni e contrastando la dispersione scolastica”, spiega l’assessore all’istruzione del Comune di Iglesias, Alessandro Lorefice.

