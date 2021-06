800mila euro per ricostruire il ponte sul rio San Giorgio a Gonnesa, crollato un anno fa. A stanziare le risorse, la Regione Sardegna su proposta dell'assessore dei Lavori Pubblici Aldo Salaris. Grazie ai lavori verrà ripristinato il collegamento viario tra l'area parcheggio della spiaggia di Fontanamare a Gonnesa e la S.P. 83.

"Si tratta di un'opera ritenuta strategica per il territorio – commenta Salaris -, dato che il collasso improvviso del ponte ha precluso ha precluso l'unica via di accesso in sicurezza al litorale di Fontanamare, immediatamente cantierabile e in grado di rispettare le tempistiche di spesa imposte dal mutuo infrastrutture".

A seguito del crollo, la Regione aveva messo a disposizione dell’Amministrazione comunale un finanziamento di 300mila euro.

"Allo stato attuale - continua l'assessore - il Comune ha provveduto all'esecuzione delle attività previste (rimozione delle macerie dal sito) e a terminare la progettazione dell'intervento di ricostruzione del ponte".

Per procedere con l'appalto dei lavori si sono però rese necessarie nuove risorse. Da qui l'intervento di sostegno.

