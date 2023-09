Per il Liceo "Gramsci Amaldi" di Carbonia l’Europa non ha segreti: un gruppo di ben 45 studenti dell’istituto superiore di Carbonia sta infatti compiendo un triplice viaggio di studio e lavoro a Cipro, in Irlanda e in Spagna per un progetto di mobilità transazionale dedicato a un percorso di acquisizione delle lingue.

Un gruppo di 15 studenti si trova nell’isola di Cipro, l’altro di 15 a Dublino, un terzo sempre di 15 a Siviglia. «Sono ragazzi e ragazze del terzo e del quarto anno – spiega la preside Emanuela Pispisa – che in breve tempo in luglio hanno accettato la proposta e si sono candidati assieme ad altri compagni per questa meravigliosa esperienza».

I 45 studenti sono stati selezioni per meriti. Il progetto è gratuito e prevede anche visite aziendali e attività certificaste. Ha coinvolto tutti gli indirizzi del "Gramsci Amaldi", ovvero quello sportivo, il linguistico, il classico e lo scientifico.

