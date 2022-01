Prosegue l’attività dei carabinieri della Compagnia di Carbonia nei servizi di prevenzione e repressione degli episodi di furto.

Ieri sera i militari della stazione hanno trovato e messo sotto sequestro 100 metri di cavi di rame destinati ai tracciati ferroviari. Il materiale era stato nascosto dietro un cespuglio in via D'Annunzio, vicino al campo nomadi "Sirai", ed è risultato essere provento di un furto denunciato il giorno precedente.

Il tutto è stato riconsegnato, previo riconoscimento, alla parte lesa.

Sempre nella serata di ieri, un 45enne di San Giovanni Suergiu e un 37enne di Carbonia sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono indiziati per il furto avvenuto il 18 gennaio scorso ai danni di un negozio di frutta e verdura e sono stati riconosciuti dai carabinieri che hanno visionato le immagini degli impianti di videosorveglianza che li avevano ripresi mentre portavano a termine il colpo.

Infine i militari hanno arrestato un 19enne residente a Carbonia per tentato furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 22 di ieri sera, è stato sorpreso mentre con un asse di legno da ponteggio, usato come ariete, tentava di forzare il portoncino di ingresso di una casa ma, alla vista dei militari, è fuggito. Ne è seguito un breve inseguimento al termine del quale il giovane è stato fermato. Ha tentato di divincolarsi in modo violento, e infine è stato bloccato. Messo ai domiciliari, avrà presto un processo.

