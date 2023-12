Un uomo è rimasto gravemente ferito in un brutto incidente avvenuto nella mattinata di oggi sulla 293, dove per cause da accertare, intorno alle 10:30 un furgone che percorreva la Statale in direzione Giba, subito dopo il bivio per Santadi-Villaperuccio ha tamponato violentemente un Iveco Daily che procedeva nella stessa direzione di marcia.

Immediata la chiamata al numero di emergenza: sul posto l’ambulanza dei volontari soccorso Sant’Anna Arresi e l’elisoccorso decollato dalla base di Elmas e atterrato al centro della carreggiata.

L'elisoccorso atterrato in strada (Murru)

L’uomo soccorso dal personale medico è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Santadi e la radiomobile di Carbonia,per eseguire i rilievi e regolare il traffico rimasto bloccato per parecchio tempo.

