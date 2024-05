Percorreva in solitaria, in sella alla sua moto MV Agusta, i tornanti nel tratto tra Cala Domestica e Acquaresi, sulla strada Provinciale 83. Poi, improvvisamente, il terribile schianto che ha strappato alla vita Franco Corda, 76 anni, odontotecnico molto noto sia a Iglesias sia a Carbonia, dove per anni aveva lavorato in uno studio dentistico.

Non si conoscono ancora le cause dell'incidente ma, secondo una prima ricostruzione, pare che a circa metà percorso sia finito nella corsia opposta, andando a urtare il cordolo in cemento che delimita la carreggiata. Erano circa le 15 quando alcuni automobilisti di passaggio hanno scoperto ciò che era appena accaduto, attivandosi immediatamente per chiamare i soccorsi.

Per l’uomo il trasporto al Brotzu con l’elisoccorso, ma poco prima delle 21 i medici si sono dovuti arrendere.

Profondo sgomento tra gli amici, alcuni dei quali proprio nel pomeriggio si erano recati nel luogo dell'incidente.

