Dopo un’infinità di proteste sono cominciati a Carbonia i lavori di sistemazione delle strade in cui nei mesi scorsi erano stati eseguiti gli scavi per la posa della fibra ottica.

I lavori sono partiti dalla frazione di Is Gannaus dove il manto stradale era stato ridotto a trincea per molti mesi anche nei tratti già segnati da buche e cedimenti. In alcuni punti di raccordo con i tombini, erano stati lasciati degli scavi pericolosi per il transito di moto e biciclette. Il lavoro proseguirà secondo un piano prestabilito anche in altre aree periferiche e soprattutto in centro, come ad esempio in via Costituente, dove le lavorazioni risalgono a due mesi fa.

Le varie imprese autorizzate (sia per interventi legati al Pnrr sia con procedure private) hanno avuto, come rimarcato dal Comune, difficoltà a reperire bitume sul mercato. In alcuni punti lo scavo per la posa della fibra ottica è avvenuto in strade che il Comune aveva ribitumato non più di poche settimane prima.

