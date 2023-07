Due elicotteri in volo per domare le fiamme di un incendio divampato in agro del comune di Giba, in località Nuraghe di Villarios.

Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto dei due mezzi provenienti dalle basi operative di Marganai e Pula.

Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale Sant'Antioco.

Elicottero in volo anche a San Nicolò d'Arcidano, per domare un incendio divampato in località S'acqua bianca.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale Marrubiu.

(Unioneonline/v.l.)

