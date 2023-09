Momenti di apprensione questa notte a Carbonia in una palazzina in pieno centro.

Una fuga di gas ha provocato un’esplosione all'interno di un seminterrato fra via Ala italiana e viale Trieste. La detonazione ha sfondato la porta del locale: le schegge fuoriuscite dall'ambiente hanno colpito un garage vicino e i vetri di una palazzina prospiciente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per fortuna non si registra alcun ferito, solo un grande spavento per quanto accaduto.

I vigili del fuoco eseguiranno ulteriori accertamenti per valutare la messa in sicurezza degli ambienti.

