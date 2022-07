Doppio intervento oggi per le squadre antincendio del Sulcis impegnate prima nelle campagne di Matzaccara, frazione del comune di San Giovanni Suergiu, dove le fiamme hanno interessano un filare di eucalipti e le sterpaglie circostanti, immediato l'intervento degli uomini della forestale di Sant'Antioco, dei Vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia e della protezione civile Assosulcis con i colleghi della Terramare di Carbonia.

Altro intervento nel primo pomeriggio a Sant'Antioco per un incendio che ha interessato una zona di macchia mediterranea al di sopra di via Matteotti. Il tempestivo intervento della Protezione civile Assosulcis arrivata sul posto con due mezzi coadiuvati dalla forestale e dagli agenti della compagnia barracellare di Sant'Antioco ha fatto sì che le fiamme non si avvicinassero alle abitazioni presenti nell’area.

