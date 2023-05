Il sottotitolo scelto dagli organizzatori è "Mens sana in corpore sano", ma partecipare e percorrere l'itinerario di 6,7 chilometri della seconda edizione della "Sulcis in Rosa" significa anche a contribuire ad una causa ancor più nobile dato che una buona metà di ogni ticket di partecipazione (da 10 euro) andrà a sostenere l'attività della onlus "Donne al traguardo" che da tanti anni offre accoglienza, sostegno e tutela alle donne che vivono situazioni di emergenza.

Sono già oltre 350 le iscritte, di tutte le età, alla camminata in rosa programmata per domenica 21 maggio a Domusnovas.

Il sentore è che si possano superare le 600 partecipazioni della prima edizione del 2019 che poi, per via della pandemia, non aveva avuto seguito. Organizzata da Fidapa BPW Italy sezione Sulcis, Rotary Club Iglesias e comune di Domusnovas, la camminata in rosa prenderà il via alle 8.45 da piazza Matteotti per poi percorrere un suggestivo itinerario di poco meno di 7 chilometri che prevede l'ascesa nei pressi della grotta di san Giovanni Battista e il ritorno in piazza Matteotti attraverso via Di Vittorio. Ben 13 le associazioni e i consorzi di Domusnovas, Iglesias e Musei coinvolti nelle varie fasi dell'evento.

A tutte le partecipanti saranno distribuiti t - shirt e capellino rigorosamente rosa.

Anna Rita Cogoni, presidente di Fidapa sezione Sulcis, si augura una partecipazione massiccia: «In quest'edizione - osserva - il focus è anche Mens Sana in Corpore Sano: riteniamo sia doveroso stimolare le donne e, soprattutto, i bambini, a compiere un costante esercizio fisico, trascorrendo più momenti possibili a contatto con la natura. Ne beneficiano il nostro ciclo sonno - veglia, il tono dell'umore, l'attività cardiaca, la muscolatura e le articolazioni oltre alla stessa performance sportiva».

Già presente anche nel 2019, non mancherà nemmeno stavolta la sindaca Isangela Mascia: «Mi sono già iscritta - afferma - così come le altre mie 7 colleghe della maggioranza consiliare ma non esludo che altre sindache ed amministratrici del Sulcis prendano parte alla camminata in rosa, sarebbe un bel segnale. Valorizzare la propria salute cercando di far capire a tutte e tutti che è fondamentale volersi bene e tutelare il proprio benessere psichico e fisico, è il principale obiettivo della Sulcis in rosa. Prevenzione deve essere la parola d'ordine».

Per partecipare occorre compilare integralmente e consegnare alla Fidapa Sulcis (presidentefidapa.sulcis@gmail.com) il modulo d'iscrizione (scaricabile tra l'altro dal sito internet della Fidapa o da quello del comune di Domusnovas), oppure recarsi di persona nella palestra Freebody (via Cattaneo 16, Iglesias), presso Tessart Cogoni (via Mazzini 10, Villamassargia) o ancora presso Casa Uccheddu e Casa Pirinu (Domusnovas).

