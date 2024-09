Incendio alle prime luci del mattino a Domusnovas. Alle 5 una pattuglia di carabinieri della stazione locale è intervenuta in via Sulcis, dopo la segnalazione di un rogo in un’abitazione.

Dai primi accertamenti è emerso che le fiamme si sono sviluppate accidentalmente da un cumulo di rifiuti, raggiungendo la cucina e la camera da letto della casa di un 26enne, cameriere e residente in città.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias per domare le fiamme. L’appartamento è stato dichiarato inagibile, non ci sono feriti.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata