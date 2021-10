Ha scaricato materiali ferrosi, elettrodomestici dismessi e parti di motore di autovettura, per un totale di circa 4 metri cubi di rottami, in un’area di 50 metri quadrati in territorio di Tratalias. Ma i carabinieri lo hanno scoperto ed è finito nei guai.

Si tratta di un 61enne di origine marocchina, residente a San Giovanni Suergiu, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine.

Gli uomini dell’Arma lo hanno tenuto d’occhio dopo averlo notato diverse volte nella zona. Quindi, dopo averlo identificato, lo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari per smaltimento di rifiuto speciale non pericoloso in assenza di autorizzazione.

La discarica abusiva, individuata in via Canale, in corrispondenza di un'ex azienda dismessa di lavorazione in ferro, è stata sequestrata.

