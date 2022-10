Momenti di paura nel centro di Iglesias dove è crollata una parte del soffitto in una palazzina di piazza Oberdan. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone.

I vigili del fuoco sono intervenuti nei locali dell’ex bar Cossu, all’angolo con piazza Sella, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione in un appartamento al primo piano.

Stando a quanto accertato dai pompieri sarebbe crollata una parte del soffitto in un magazzino adiacente a un distributore automatico di bibite. Il punto vendita, solitamente molto frequentato, è stato chiuso.

Non sono state ancora accertate le cause del crollo. Sulla vicenda sta indagando la polizia locale di Iglesias.

