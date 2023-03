C’è anche la Sardegna alla decima edizione del concorso “Il Borgo dei borghi” del programma “Kilimangiaro”, in onda su Rai3. A rappresentare l’Isola c’è il Comune di Sant’Antioco. Le votazioni per eleggere il borgo più bello d’Italia scatteranno domenica 12 marzo alle 17.15 e termineranno domenica 26 alle 23.59. Per scoprire la classifica finale bisognerà attendere il 9 aprile. La presentazione di tutti i borghi in gara sarà raggiungibile all’indirizzo https://www.rai.it/borgodeiborghi/. Per votare occorre la registrazione sulla piattaforma Raiplay e si può esprimere la propria preferenza una sola volta al giorno.

Per il sindaco Ignazio Locci uno dei punti di forza su cui scommettere sarà un «passaparola costante. Siamo tutti chiamati a far primeggiare la nostra Sant’Antioco con un impegno continuo durante queste settimane senza mai far calare l’attenzione. Puntiamo a fare del nostro borgo il “Borgo dei borghi 2023” e per raggiungere tale ambizioso traguardo è determinante votare, votare e far votare Sant’Antioco tutti i giorni. Ciascuno di noi può potenzialmente dare il voto ben 15 volte, attribuendo al borgo antiochense altrettante preferenze. Sarà una grande opportunità per mettere in vetrina la nostra fantastica isola».

Secondo l’assessore alla Cultura Luca Mereu la città avrà la possibilità di farsi conoscere e promuovere le sue «bellezze storiche, artistiche, religiose e identitarie. In queste settimane che ci separano dalla fine della votazione è fondamentale l’impegno di tutti noi antiochensi, sardi e amici che amano la nostra isola: possiamo farlo concretamente chiedendo il voto ai parenti, amici, compagni di classe e conoscenze tutte. Utilizzando i social con gli hashtag della trasmissione “Borgo dei Borghi” ma, soprattutto, votando, votando, votando. E facendo votare. Ricordando a tutti una cosa fondamentale: saremo l’unico borgo che rappresenterà la Sardegna».

