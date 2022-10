Chiude il centro vaccinale territoriale di Iglesias.

Il nuovo hub verrà trasferito nel Comune di Domusnovas e sarà attivo dal prossimo 30 ottobre.

A rendere ufficiale una notizia trapelata da diverse settimane, è ora un comunicato stampa della Asl Sulcis: “Considerata la necessita di restituire al Comune d’Iglesias i locali della palestra di via Toti (che a partire dal maggio del 2021 aveva ospitato l’hub vaccinale), sono stati effettuati numerosi sopralluoghi tecnici nel Comune d’Iglesias, in strutture sia pubbliche che private, nel tentativo di trovare un altro centro idoneo - si legge nella nota diffusa - Le ricerche hanno però dato esito negativo in termini di requisiti richiesti per ospitare una simile attività”.

Da qui la decisione di trasferire il centro di vaccinazione nel Comune di Domusnovas, che ha reso disponibile parte di una struttura socio sanitaria, ritenuta idonea: “Si tratta del piano terra della “Residenza del Parco”, in via Firenze 15 - continua il comunicato - una struttura completamente indipendente dal resto dell’edificio in uso, che consente di poter vaccinare un massimo di 400 persone al giorno, numero sufficiente per soddisfare le attuali richieste”.

Il nuovo hub aprirà i battenti il prossimo 30 ottobre e rimarrà operativo tutte le domeniche, salvo la possibilità, nel caso le richieste lo rendessero necessario, di ulteriori aperture settimanali.

