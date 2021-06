Il mondo ecclesiastico della Sardegna in lutto per la morte, all'età di 90 anni, di monsignor Tarcisio Pillolla, vescovo emerito di Iglesias e giornalista pubblicista.

Originario di Pimentel, nel Sud Sardegna, era stato ordinato presbitero nel luglio 1954 e ad appena 28 anni assunse la direzione di "Orientamenti", la testata diocesana di Cagliari.

Quindi fu direttore de "Il Corriere del Sulcis", periodico della Diocesi di Iglesias, la stessa che guidò dal 1999 fino al 2007.

"Come Vescovo di Iglesias - lo ricorda il sindaco Mauro Usai esprimendo cordoglio a nome dell'amministrazione comunale - in anni nei quali proseguiva e si aggravava la difficile crisi economica e sociale nel nostro territorio, aveva dimostrato grande vicinanza al mondo del lavoro, restando al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici impegnati a tutela del proprio impiego. Oltre a questo, lo ricordiamo come un grande uomo di cultura ed un giornalista attento a dar voce alle tante realtà della nostra Città e del suo territorio".

La camera ardente è stata allestita nella Cappella del Seminario arcivescovile di Cagliari. I funerali si terranno venerdì 18 giugno alle 15.30 nella basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari.

