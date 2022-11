Centinaia di persone a Iglesias stanno prendendo parte questa mattina alla diciannovesima Marcia Sarda per la Pace.

Per il tradizionale appuntamento che generalmente si svolge all'interno della Sardegna, tra Gesturi e Laconi, quest’anno, per volontà della Tavola Sarda della Pace, si è scelta la città di Iglesias. All'invito degli organizzatori hanno risposto tanti studenti, bambini, operai, sindacati, pensionati, tutti con lo stesso messaggio da gridare a gran voce: no alla guerra.

La città mineraria è stata scelta, hanno detto gli organizzatori, anche allo scopo di evidenziare e sostenere il locale movimento di autosviluppo e di promozione dell’economia civile che da anni svolge numerose attività per la pace. Il gruppo di manifestanti si è dato appuntamento nella zona industriale di Iglesias e la prima tappa del cammino della pace è stato davanti al deposito della Rwm, quella che i pacifisti chiamano la "fabbrica delle bombe" e che da anni è al centro delle loro battaglie.

Battaglie che, soprattutto ora con una guerra in corso nel cuore dell'Europa, hanno tutta l'intenzione di continuare a portare avanti. La prossima tappa della carovana della pace sarà nei giardini della biodiversità a Iglesias dove ad attenderli ci sono già tante persone che sventolano le bandiere colorate della pace.

