Una pioggia di pietre e massi si è abbattuta questa mattina sulla Statale 126 che collega Fluminimaggiore e Iglesias: la frana, nonostante le reti di contenimento, stando a quanto si apprende si è registrata in zona San Benedetto. Per fortuna non ci sono stati feriti.

«Percorrere quel tratto di strada è come giocare alla roulette russa, sei fortunato se non ti succede nulla», è la denuncia del consigliere comunale di Fluminimaggiore, Paolo Sanna, «da decenni non si fanno interventi seri di manutenzione e l'ente gestore», che sarebbe l’Anas, «si ricorda di avere la competenza sulla statale solo quando dobbiamo occuparla per alcune ore per le poche manifestazioni che si organizzano. Subito un incontro con la Spa per pianificare interventi urgenti di manutenzione non più rimandabili».

Questa mattina sul luogo del cedimento, per la rimozione dei detriti, sono intervenuti gli operai dell’Anas e i vigili del fuoco.

