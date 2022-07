È slittata al 5 ottobre l'udienza preliminare davanti al giudice del tribunale di Cagliari Manuela Anzani, che dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per Marco Repetto, il 31enne che il 28 novembre 2021 ha travolto e ucciso, a Carloforte, Emanuela Mura, 41 anni, mentre stava facendo jogging in una stradina alla periferia del paese.

Nello stesso giorno ci potrebbe essere anche la scelta del rito: rigettato il patteggiamento, nell'udienza di oggi è stata respinta anche la richiesta di abbreviato condizionato, che potrebbe essere riproposta con un abbreviato secco.

Accusato di omicidio stradale, Repetto dopo la tragedia non si era fermato a prestare soccorso ma si era allontanato per costituirsi in caserma dopo alcune ore con l'avvocato Nicolfranco Ghigino.

A sostenere l'accusa in udienza c'era il procuratore aggiunto Paolo De Angelis.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata