Settant'anni di Pro Loco a Carloforte. Dopo un anno ricco di avvenimenti per celebrare l'importante anniversario, è in corso a Carlofortela celebrazione dei 70 anni. Presenti i vertici dell'Unpli (Unione nazionale delle Pro Loco), i soci, le autorità civili e militari. Un momento per celebrare l'associazione e la sua lunga attività, con il conferimento di medaglie di bronzo e d'argento coniate per l'occasione e consegnate con una pergamena commemorativa.

Nel corso dell'evento sono stati proiettati video e immagini per raccontare il percorso della Pro Loco lungo i sette decenni di attività a Carloforte.

"Continueremo nella strada tracciata da chi ci ha preceduto - ha detto il presidente della Pro Loco Gianni Repetto - attraverso la promozione turistica del nostro territorio, facendo conoscere il nostro folclore, la nostra storia e la nostra cultura".

