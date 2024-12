Nessun servizio di guardia medica sull'isola di San Pietro nella notte di San Silvestro. La ASL ha comunicato al Comune che, per l'impossibilità di reperire medici disponibili, il servizio di guardia medica resterà scoperto a Carloforte dalle 20 di oggi alle 8 di domani mattina.

“Una grave mancanza che ci preoccupa - dice Franca Pina Opisso, assessora alla Sanità di Carloforte - innanzitutto per le presenze sulla nostra isola che aumentano in corrispondenza del periodo festivo ma anche per i pericoli legati alla notte di festa. In un'isola la mancanza della guardia medica ha risvolti ancora più gravi".

Una carenza che da tempo interessa, a rotazione, i diversi centri del Sulcis Iglesiente. I cittadini possono ricorrere alle guardie mediche dei centri vicini o al Pronto Soccorso ma nel caso di un'isola, come Carloforte, raggiungere altri presidi diventa impossibile.

