Torna a casa ubriaco, distrugge gli arredi, insulta e minaccia la moglie.

Un uomo di 43 anni è stato arrestato ieri sera a Carbonia, i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione nella frazione di Cortoghiana su richiesta della moglie 44enne, che per paura della sua incolumità e in preda a un forte stato d’ansia ha chiamato il 112.

La lite, hanno ricostruito i militari, è nata per motivi di gelosia aggravati dall’abuso di alcol da parte dell’uomo. Il 43enne ha danneggiato gli arredi della casa coniugale, insultando la moglie e minacciandola.

I carabinieri hanno gestito la situazione evitando che la lite degenerasse ulteriormente e, una volta messa in sicurezza la vittima, hanno tratto in arresto l’uomo, portato nel carcere di Uta.

