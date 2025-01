Ha tentato di intrufolarsi, nella serata di ieri e subito dopo la chiusura, all’interno del supermercato Lidl di via Dalmazia a Carbonia provando a forzare la porta scorrevole con un coltello da cucina.

L’uomo è però stato sorpreso dagli addetti alla vigilanza della struttura e si è quindi dato alla fuga, terminata però poco lontano grazie al successivo intervento dei carabinieri.

Il fermato, un 34enne residente a Nuxis, è stato arrestato per tentata rapina e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto negli uffici del Comando in attesa della convalida dell’arresto e del rito direttissimo, fissato per la giornata odierna come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline/v.l.)

