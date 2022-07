Una persona ha riportato ferite in un incidente stradale avvenuto a Carbonia, all’altezza di via Logudoro.

Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è stato necessario l'intervento di un'ambulanza che ha in via precauzionale trasportato l'uomo al vicino ospedale Sirai.

Coinvolte nell’impatto due utilitarie.

All’origine dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza e probabilmente anche l'eccessiva velocità di uno dei due veicoli. Cause e responsabilità sono in corso di accertamento.

A dare l’allarme dopo l’incidente sono stati altri automobilisti di passaggio.

