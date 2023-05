Il pagamento della tassa sui passi carrabili per l’annualità 2022 è stato prorogato di un mese. La scadenza, prevista per domani, è stata spostata al 30 giugno.

Nel pomeriggio di oggi la giunta comunale di Carbonia si è riunita per approvare una delibera che darà ancora un mese di tempo ai cittadini per capire il da farsi. In questi giorni, infatti, in tanti si chiedevano cosa dovevano fare, se bisognava pagare o aspettare.

Dopo le scelte fatte dal consiglio comunale per l’anno 2023, adesso ci sarà ancora un mese di tempo per sapere se arriveranno altre novità per quanto riguarda i pagamenti per il periodo che va dal 2018 al 2022. Tutti i dettagli sull’Unione Sarda domani in edicola e sulla App del quotidiano.

