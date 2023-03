A Carbonia sono stati rinnovati i componenti della Consulta Handicap, un organo consultivo e autonomo di cui fanno parte associazioni e cittadini con l’obiettivo di tutelare le persone con disabilità.

A seguito della pubblicazione dell’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, la Giunta comunale ha provveduto a nominare i nuovi componenti. La Consulta è un punto di riferimento per le scuole, i servizi sanitari e le associazioni cittadine. Rappresenta un momento di ascolto e condivisione, finalizzato a promuovere azioni in grado di rimuovere ogni ostacolo alla partecipazione dei cittadini disabili alla vita sociale. La Consulta rimane in carica 5 anni e si compone di un rappresentante per ogni associazione che opera con persone disabili.

Le associazioni che ne fanno parte sono la Asp, la ASSO Sulcis, la Parkinson, le Rondini, il N.A.B.A., la Comunità Via Marconi, la ACAT, Uniti oltre, la Arcobaleno. Si aggiungono tre cittadini, due dei quali hanno nel proprio nucleo un familiare diversamente abile, mentre il terzo cittadino è stato individuato tra coloro che si riconoscono nelle finalità della Consulta.

