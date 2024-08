A Carbonia riapre il parco archeologico di Monte Sirai. Dopo il grosso rogo che nei giorni scorsi ha colpito il sito archeologico di Monte Sirai e l'area circostante, i gestori della struttura hanno comunicato la riapertura al pubblico.

Da oggi, martedì 13 agosto, riprendono ufficialmente le visite guidate con orari regolari come da programma estivo: «Vi ricordiamo che il Parco sarà aperto anche il giorno di Ferragosto dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20» si legge nel comunicato.

«Ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti durante le attività di soccorso: il Corpo Forestale dello Stato, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, le Associazioni di volontariato, il personale sanitario, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale. Grazie al Sindaco di Carbonia e a tutte le persone che, a vario titolo, ci hanno manifestato la loro vicinanza».

I gestori non hanno mancato di rivolgere un messaggio di ringraziamento anche ai dipendenti che in questi giorni si sono adoperati per la riapertura dell'area archeologica: «Vi ringraziamo ancora per la collaborazione in questi giorni difficili» hanno scritto in una nota.

E intanto sono stati ritrovati vivi anche gli ultimi due gatti della colonia felina di Monte Sirai, Morgana e Agostino, che ancora mancano all'appello dopo il rogo: «Le fiamme non hanno fortunatamente raggiunto le loro casette e i mici sembrano non aver risentito delle conseguenze del rogo».

