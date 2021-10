Maltrattamenti contro familiari e conviventi.

E’ l’accusa di cui deve rispondere un 56enne, disoccupato con precedenti denunce a carico, arrestato dai carabinieri di Carbonia coadiuvati da personale del Radiomobile della Compagnia dell'Arma sulcitana.

Vittime la moglie, operaia, e il figlio della donna 30enne. La prima è stata malmenata con violenza, il secondo aggredito con offese e minacce. I militari immediatamente intervenuti sul posto sono riusciti ad arrestare l’assalitore in flagranza di reato.

L'arrestato al termine della redazione degli atti è stato trattenuto in camera di sicurezza della caserma di Carbonia in attesa del rito direttissimo in tribunale a Cagliari.

