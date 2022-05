Frammenti di roccia che iniziavano a cedere, terriccio che aveva minimi smottamenti nonostante il traffico non fosse comunque a rischio: tuttavia queste condizioni hanno spinto i gestori della rete ferroviaria a compiere un importante lavoro di messa in sicurezza e rafforzamento delle opere annesse a un tratto ferroviario che si trova quasi all'ingresso di Carbonia. Realizzato così il consolidamento delle spalle di un segmento di ferrovia che corre subito a nord della città in una striscia sottile di terreno fra viale del Minatore e la strada statale 126. Una lingua di macchia mediterranea già percorsa da incendi.

Alcuni aspetti deteriorati nel terreno hanno suggerito di apporre strutture metalliche e altri supporti e di realizzare scarichi delle acque piovane. Ora il tratto è in condizioni molto più sicure. Il contesto si trova inoltre nel punto esatto in cui, sulla scorta di finanziamenti ottenuti dal Comune, potrebbe transitare una nuova strada (con annesso ponte) che consentirebbe di collegare in modo diretto e veloce la statale 126 dalla rotonda di ingresso al piano artigianale alla rotonda di via del Minatore la quale a sua volta riconnette alla rotonda di via Ospedale e pertanto all’ospedale cittadino.

