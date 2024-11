Carbonia ha voluto commemorare oggi i caduti di tutte le guerre nella giornata di ricordo di chi ha lasciato la vita in combattimento e in onore della unità nazionale. Prima la cerimonia in piazza Rinascita dove è presente il monumento ai Caduti, poi si è toccato il culmine durante la cerimonia che si è svolta nella storica frazione di Serbariu dove sono presenti in una lapide affissa sul campanile della chiesa attorno agli anni Venti del secolo scorso i nomi dei soldati caduti nella Prima Guerra mondiale. Un ricordo reso ancora più vivo dalla persistenza di diversi conflitti in uno dei quali fra Israele e Libano è presente una forza di interposizione di pace italiana rappresentata dalla Brigata Sassari.

Stessi sentimenti di vicinanza alle famiglie dei caduti sono stati espressi presso il Monumento ai caduti di piazza Chiesa a Bacu Abis. Importante la partecipazione con l'amministrazione comunale, i rappresentanti di Esercito, carabinieri, polizia, vigili del fuoco, associazioni di ex combattenti, associazioni della protezione civile e del volontariato.

