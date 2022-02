Gli interni tirati a lucido, gli ambienti separati per l'accesso e le operazioni, i gazebo e le transenne disposte: è tutto pronto affinché da domani alle 15 possano iniziare le attività di vaccinazione nel nuovo hub ricavato direttamente nel cuore della Grande miniera di Serbariu, luogo storico per Carbonia e assai caro per la valenza culturale.

Comune e Ats hanno ricavato il centro nell'Auditorium che fu parte delle Officine Meccaniche della miniera. Previste sei postazioni e sessanti posti: ad allestire tutto sono stati gli operai del cantiere comunale. Al personale sanitario si affiancheranno anche volontari delle associazioni e della Protezione civile.

Le vaccinazioni andranno avanti tutti i giorni (tranne lunedì) dalle 15 alle 18. Il sabato e la domenica anche dalle 9 alle 13. Intanto ieri si è chiusa l'attività dell'hub vaccinale di Via Puglie con 557 dosi somministrate.

