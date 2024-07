«Un grande uomo di Carbonia non c’è più, ora siamo tutti più soli». È la grande scritta che accompagna un manifesto di 18 metri per 3 affisso per ricordare l’imprenditore Nino Flore, morto nei giorni scorsi all’età di 79 anni.

Di recente l’imprenditore aveva manifestato problemi di salute ed era stato necessario il suo ricovero a Cagliari, ma il quadro clinico è precipitato negli ultimi giorni.

Uno dei tanti omaggi e delle manifestazioni di cordoglio per l’uomo che era a capo, come amministratore, dei supermercati Conad, dopo aver creato sempre nel settore, uno dei primi centri commerciali destinato agli operai del polo industriale.

Di recente importante anche l'avventura imprenditoriale nel campo ricettivo.

La sua città gli dice addio anche così.

(Unioneonline)

