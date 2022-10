Dopo alcune segnalazioni da parte dei residenti di Serbariu e Is Toccus per la presenza di odori nauseabondi provenienti dal Rio Santu Milanu, probabilmente riconducibili ad uno sversamento abusivo di liquami fognari, questa mattina il Comitato di quartiere di Serbariu ha provveduto ad avvisare i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo per accertare l’eventuale illecito e scoprire le cause del fastidioso olezzo e dell'insolita schiuma densa di colore bianco e marrone presente a pelo d'acqua.

Lunedì prossimo, alla riapertura degli uffici comunali, il Comitato di quartiere di Serbariu presenterà regolare segnalazione anche alla polizia municipale e all'ufficio ambiente del Comune di Carbonia.

