Vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia costretti ad intervenire questa mattina in uno dei palazzi popolari di Area, in via Dalmazia, per il continuo distacco di intonaci e calcinacci.

Per fortuna nessuno ha rischiato nulla ma i residenti dei numerosi agglomerati popolari che appartengono all'Azienda regionale edilizia abitativa, si sono visti obbligati a richiedere l'arrivo dei pompieri quando è parso loro chiaro che alcuni pezzi di intonaco stavano per staccarsi un'altra volta.

Ormai è una costante. I vigili hanno messo in sicurezza il punto indicato. L'intervento è avvenuto nella zona di un centro commerciale in cui i tecnici di Area hanno già cominciato alcune opere di sistemazione, ma nei dintorni sussistono altri grandi stabili pubblici in condizioni molto preoccupanti, con rischio crolli e ferri portanti a vista.

