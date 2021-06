Con un'operazione che ha comportato un grande sforzo da parte della Asl Sulcitana, sono state alla fine confermate all'ultimo istante le date della campagna di vaccinazioni di Carbonia e di San Giovanni Suergiu per il 21-22-23 giugno.

Ieri l'Azienda in un comunicato aveva reso nota la necessità di annullare queste tre sedute che si sarebbero dovute svolgere come di consueto alla scuola Pascoli di Carbonia e al Palasport di San Giovanni Suergiu per il mancato approvvigionamento delle dosi previste e necessarie.

La macchina organizzativa si è messa invece in moto in modo repentino e sono state recuperate circa 1500 dosi che consentono di programmare le operazioni anche lunedì, martedì e mercoledì prossimo. Pertanto, fa sapere la dirigenza della Asl di Carbonia, "nessun utente verrà più contattato per ricevere la notizia di annullamento della seduta di vaccinazione, ma tutto resta pianificato come da principio".

L'istituzione pubblica si scusa per il disagio arrecato.

