Inatteso stop della campagna di vaccinazione anti coronavirus a Carbonia: a causa del mancato approvvigionamento di una parte di dosi vaccinali previste e necessarie, l'Azienda sanitaria di Carbonia-Iglesias si è trovata oggi costretta ad annullare le vaccinazioni che erano state previste per i giorni 21, 22 e 23 giugno nei punti vaccinali di Carbonia e di San Giovanni Suergiu.

Pertanto, sottolinea la dirigenza del sistema sanitario locale, tutte le persone che si erano prenotate nelle sedi e nelle date relative appunto al 21-22-23 giugno, cioè all'inizio della prossima settimana, non dovranno presentarsi all'appuntamento. "Ci scusiamo con i cittadini per il disagio - rimarca la Asl del Sulcis - e sarà cura della segreteria dell'Azienda richiamare ogni utente interessato per fissare un nuovo appuntamento il prima possibile".

Lo stop provvisorio delle attività sarebbe stato causato da un inatteso rallentamento nell'invio da parte dello Stato di una riserva di nuove dosi.

