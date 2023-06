È bastato il primo cenno di maestrale per scatenare gli incendiari: i piromani sono entrati in azione infatti questo pomeriggio a Carbonia in viale del Minatore nel solito sito preso di mira almeno un migliaio di volte negli ultimi anni. Le fiamme sono divampate nel campo che corre fra il viale di accesso alla città e la strada ferrata. In quel momento non transitavano treni.

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti e sul posto sono dovuti intervenire subito due automezzi dei vigili del fuoco. Le folate di maestrale hanno condotto le fiamme verso il centro abitato ma sono state domate in tempo. Si tratta di uno dei primissimi incendi di stagione in città in un sito che i piromani hanno ormai assunto come sorta di palestra.

