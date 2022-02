Sullo sfondo le torri minerarie cariche di una storia di sofferenza e lavoro, davanti un padiglione che fu Officina elettrica e meccanica: è qui che oggi è stato inaugurato con le prime vaccinazioni il nuovo centro di Carbonia destinato a tutti coloro che devono effettuare soprattutto terze, ma anche seconde e prime dosi.

Le associazioni di Protezione civile stanno dando massimo supporto a personale Asl e comunale (agenti e operai) in queste prime fasi di attività che hanno messo subito in evidenza un aspetto positivo: l'ampiezza dei parcheggi permette di evitare i disagi del vecchio hub di via Puglie.

Le sei postazioni nella Grande miniera "saranno a disposizione - ha voluto sottolineare il sindaco Pietro Morittu - non solo di Carbonia ma anche dell'intero Sulcis".

