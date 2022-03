I vigili del fuoco sono dovuti accorrere poco fa per un incendio sviluppatosi da una canna fumaria di un'abitazione di via Toscana a Carbonia.

Le fiamme sono fuoriuscite dal comignolo inizialmente per oltre un metro: a dare l'allarme sono stati alcuni passanti.

Ciò ha permesso alle due persone che si trovavano in quel momento all'interno dell'alloggio al primo piano di uscire indenni.

Il rogo però per fortuna non ha interessato i locali della casa se non per via del fumo che ha invaso principalmente la cucina e il salotto.

La presenza di travi in legno del solaio potrebbe aver contribuito ad alimentare il rogo che tuttavia i vigili hanno circoscritto quasi immediatamente.

Si farà ora una valutazione sui possibili ulteriori danni.

