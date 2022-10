L'amministrazione comunale ha deciso di liberarsi del parcheggio multipiano di via Verona, in pieno centro a Carbonia, per i costi eccessivi fra manutenzioni e atti di vandalismo: pochi giorni fa il Consiglio municipale ha infatti dato l'autorizzazione affinché l'impianto venga assegnato a terzi per la gestione.

Possono farsi avanti i privati che dovranno però rispettare alcuni criteri: circa la metà dei 120 stalli, ricavati su due piani, potranno essere tenuti per la clientela, la parte restante dovrà essere ad uso pubblico gratuito.

In questo modo il Comune conta di sgravarsi dalle ingenti spese che deve sostenere ogni anno sia per le manutenzioni ordinarie, sia per riparare i continui atti di vandalismo che vengono compiuti.

© Riproduzione riservata