La sistemazione di diverse strade cittadine in condizioni disastrose sta portando all'apertura di numerosi cantieri, ormai quasi uno al giorno a Carbonia. Fra cui l'intervento in via Asproni, una delle arterie principali della città e da tempo in condizioni disastrose.

«Gli interventi - ha rimarcato l'assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - si sono concentrati nella via Asproni, una strada su cui non si interveniva da alcuni decenni: un lavoro importante di riqualificazione per una via ad alta percorrenza di automobili, moto e pedoni».

In effetti la soddisfazione è stata espressa anche da molti concittadini per il riavvio di un processo di decoro e riqualificazione della viabilità che sembrava dimenticato da molto tempo, sebbene tanto ancora rimanga da fare perché il recente appalto assegnato non comprende alcune aree con strade devastate da buchi.

Come via Gerrei, via Gobetti e via Su Rei. Gli interventi rientrano nell’ambito dei lavori previsti, che riguardano 5 chilometri di strade comunali per una superficie di 31.800 metri quadrati e un importo di 620.000 euro, fra centro ma anche le periferie e le frazioni.

