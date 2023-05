Sabato e domenica (e in parte anche il lunedì) non sono giorni che dedicano al riposo ma alla cura della città: così un gruppo di volontari di Carbonia ha dato una poderosa ripulita, in alcuni momenti un'autentica bonifica, alle aree di pertinenza della scuola elementare di via Santa Caterina.

Armati di zappe, rastrelli, asce, decespugliatori, roncole e ogni altro attrezzo utile alla bisogna, i cittadini interessati da questa iniziativa hanno ripulito dalle erbacce il piazzale dell'istituto scolastico (era invaso da cespugli rinsecchiti dove potenzialmente proliferavano parassiti) e reso più decoroso l'ingresso della scuola frequentata da bambini.

Prelevati anche rifiuti gettati nelle vicinanza dell'istituto dai soliti incivili. In totale sono stati portati via oggi circa cinquanta sacchi fra mondezza ed erbacce, tutto destinato all'ecocentro.

Di recente è stato lo stesso sindaco Pietro Morittu ad auspicare che siano sempre più i cittadini, nel limite chiaramente del possibile, a prendersi cura delle piccole porzioni di città nei pressi delle proprie abitazioni.

