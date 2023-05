Sono perfettamente a conoscenza del dramma che sta vivendo in questi giorni l'Emilia Romagna e considerato il fatto che il Sulcis d'estate è sempre nel mirino dei piromani sanno cosa significhi l'emergenza incendi.

È stata una lezione proficua di Protezione civile quella che oggi la polizia municipale di Carbonia e gli studenti della scuola Media Don Milani di via Dalmazia hanno svolto assieme ai responsabili della Protezione civile Terramare di Carbonia. Gli scolari hanno analizzato a fondo il funzionamento della macchina dei soccorsi, il ruolo di ogni singolo operatore e i casi in cui occorra intervenire. Carbonia ha subito un pesante nubifragio cinque anni fa ma ogni anno a causa dei dissesti idrogeologici patisce disagi ciclici. Inoltre in estate considerata la conformazione di alcuni terreni alla periferia della città gli interventi di vigili del fuoco e volontari sono numerosissimi. «Ma quello che più importa - ha sottolineato il comandante dei vigili urbani Andrea Usai - è che i ragazzi erano perfettamente a conoscenza dei rischi insiti nei casi di alluvione ed incendio ed erano preparatissimi in materia: un bel segnale di diffusione del senso civico fra i giovani».

© Riproduzione riservata