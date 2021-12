Incidente a Carbnia, dove la notte scorsa un uomo che guidava un Fiat Doblò furgonato è finito sulla rotonda di via della Vittoria, all’incrocio con viale Trento.

L'uomo, uscito illeso dal mezzo, non è più riuscito a far partire la vettura, rimasta incastrata sul cordolo dell'aiuola centrale per diverso tempo, invadendo una parte della rotonda.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno esposto l'insegna luminosa di pericolo incidente.

Per rimuovere il mezzo è stato necessario l'intervento di un carro-attrezzi.



