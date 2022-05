Doppio intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia per i primi, per fortuna non preoccupanti, incendi di stagione, preludio purtroppo di quelli estivi.

Il primo allarme è scattato nel pomeriggio alla periferia ovest di Carbonia per un rogo appiccato vicino alla strada statale 126, in un'area cespugliata quasi a ridosso della vecchia stazione ferroviaria. In fiamme macchia mediterranea e boscaglia. L'intervento ha permesso di domare praticamente quasi subito il rogo.

Poi però le squadre si sono dovute spostare alla periferia di Sant'Antioco per un incendio - questo un po' più impegnativo – divampato nella zona della località Su Pranu (nord della cittadina) ma in un’area a sua volta già in passato presa di mira o dagli incendiari o colpita da roghi per l'accensione di fuochi (finalizzati a eliminare ramaglie su terreni privati) finiti fuori controllo.

