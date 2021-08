Le fiamme sono state appiccate sempre in via del Minatore ma erano pericolosamente vicine ai pini del viale e agli aghi di pino: sono dovuti intervenire Vigili del fuoco e Polizia nel pomeriggio per un rogo che qualcuno ha appiccato in pratica a bordo strada.

La dimensione dell'incendio non è parsa notevole ma il punto è che chi acceso il rogo ormai per l'ennesima volta in un'area martirizzata dagli incendiari, si trovava vicino ai filari di pino e soprattutto vicino ai tappeti di aghi facilmente infiammabili.

L'intervento è stato rapido proprio per questo motivo, dato che il vento da sud stava portando le fiamme verso gli alberi e pertanto verso la strada, difatti l'allarme è stato dato da alcuni automobilisti.

