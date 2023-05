Oggi il capoluogo del Sud Sardegna è in festa: celebra il suo santo patrono, San Ponziano. La parrocchia ha così organizzato, con il patrocinio del Comune di Carbonia, un calendario di appuntamenti.

Ponziano è stato un esempio di passione e umiltà: Papa della Chiesa Cattolica dal 230 al 235, pur di non rinnegare la sua fede dovette subire l’esilio e la deportazione in Sardegna, dove fu condannato ad metalla, cioè ai lavori forzati. Appare dunque come il simbolo perfetto della città del carbone.

Per celebrare il Protettore della città, oggi alle 18 dopo la messa si svolgerà la processione (dalla chiesa di San Ponziano a piazza Ciusa, via Marche, via Cagliari, Via Gerrei, via Oristano, via Gramsci, via Fosse Ardeatine, via Manno), ma si inizia stamattina con la pedalata per bambini e famiglie verso la Grande Miniera di Serbariu. Poi alle 20 cena campidanese sul sagrato, musica ed esibizione di ballo. In piazza Roma sarà allestita una mostra di lavori artistici e artigianali.

